Galatasaray'ın forvet isteği, dizilere taşındı

Galatasaray'ın forvet transferi isteği, dizilerde de boy göstermeye başladı.
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde duvara yazılan ''Forvet istiyoruz'' yazısı dikkatlerden kaçmadı.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da taraftarlar, sosyal medyada bu görseli kısa sürede paylaşmaya başladı.
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Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde duvara yazılan ''Forvet istiyoruz'' yazısı dikkatlerden kaçmadı.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da taraftarlar, sosyal medyada bu görseli kısa sürede paylaşmaya başladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın