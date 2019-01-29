  •  
    Moses: "Bu inanılmaz, böylesini hiç görmedim"
  •  
    Galatasaray'a transfer yanıtı; "Terim istedi..."
  •  
    Alper Potuk'a canlı yayında çok ilginç teklif!
  •  
    Galatasaray'a imza için gelecekti, İPTAL oldu!..
  •  
    Benzia'dan tarihe geçen şut! 19. haftada ilk kez...

Galatasaray'ın forvet isteği, dizilere taşındı

Show TV'de yayınlanan Çukur dizinde ''Forvet istiyoruz'' yazısı dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın forvet isteği, dizilere taşındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2019 00:32
Galatasaray'ın forvet transferi isteği, dizilerde de boy göstermeye başladı.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde duvara yazılan ''Forvet istiyoruz'' yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da taraftarlar, sosyal medyada bu görseli kısa sürede paylaşmaya başladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için