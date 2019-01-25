Galatasaray'ın B planı Lys Mousset!

santrfor transferinde B planı ortaya çıktı. Transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala Galatasaray, golcü tranferinde B planını devreye soktu.Santrfor arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın Bournemouth'tan Lys Mousset'i gündemine aldığı iddia edildi.TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın B planı olarak gördüğü Lys Mousset için çalışmalara start verildi. 22 yaşındaki Fransız golcünün, Galatasaray'a önerildiği kaydedildi.Le Havre'den 2016 yılında 6.5 milyon euro karşılığında transfer olan Lys Mousset, bu sezon 19 maçta oynadı ve 1 gol attı.