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Galatasaray'ın B planı Lys Mousset!

Galatasaray'ın golcü transferinde B planı olarak Bournemouth'un santrforu Lys Mousset'in olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın B planı Lys Mousset!
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25 Ocak 2019 02:13
Galatasaray'ın santrfor transferinde B planı ortaya çıktı. Transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala Galatasaray, golcü tranferinde B planını devreye soktu.

Santrfor arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın Bournemouth'tan Lys Mousset'i gündemine aldığı iddia edildi.

G.SARAY'A ÖNERİLDİ

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın B planı olarak gördüğü Lys Mousset için çalışmalara start verildi. 22 yaşındaki Fransız golcünün, Galatasaray'a önerildiği kaydedildi.

Le Havre'den 2016 yılında 6.5 milyon euro karşılığında transfer olan Lys Mousset, bu sezon 19 maçta oynadı ve 1 gol attı.

 

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