Galatasaray'dan kırmızı kart iptal başvurusu

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in kartının iptali için başvuru yaptı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan kırmızı kart iptal başvurusu
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04 Mart 2021 22:07
Galatasaray, Ankaragücü maçında oyundan ihraç edilen Mustafa Muhammed'in kırmızı kartının iptali için başvuruda bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzce, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mostafa Mohamed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na başvurulmuştur." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY'IN GÖSTERDİĞİ EMSAL





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