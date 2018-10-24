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Galatasaray'dan bu geceye özel şov var!

Galatasaray tam anlamıyla bir şölen gecesine hazırlanıyor.

Galatasaray'dan bu geceye özel şov var!
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24 Ekim 2018 09:16
Galatasaray tam anlamıyla bir şölen gecesine hazırlanıyor. Biletler tükendi, geri sayım başladı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nı tamamen dolduracak. Tribünde 50 bin kişi olması bekleniyor. Ayrıca bir de koreografi hazırlığı var.

Galatasaray taraftarı maç öncesinde tam anlamıyla gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında sahasında ağırladığı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da, taraftarlar yine takımın itici gücü olacak.

Hedef, iç sahadaki yenilmezlik serisini Avrupa maçlarında da sürdürebilmek.

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