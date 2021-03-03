Galatasaray'da Muhammed'e direkt kırmızı!

Galatasaray'ın santrfor oyuncusu Mustafa Muhammed, Ankaragücü maçında kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Muhammed'e direkt kırmızı!
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03 Mart 2021 20:24
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.

Sarı - kırmızılıların yıldız golcüsü Mustafa Muhammed, 57. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Galatasaraylı futbolcular, kırmızı kart sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundular.

Mısırlı futbolcu, profesyonel kariyerindeki ikinci kırmızı kartını gördü.





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