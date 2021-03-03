Galatasaray'da Muhammed'e direkt kırmızı!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.
Sarı - kırmızılıların yıldız golcüsü Mustafa Muhammed, 57. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Galatasaraylı futbolcular, kırmızı kart sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundular.
Mısırlı futbolcu, profesyonel kariyerindeki ikinci kırmızı kartını gördü.
Sarı - kırmızılıların yıldız golcüsü Mustafa Muhammed, 57. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Galatasaraylı futbolcular, kırmızı kart sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundular.
Mısırlı futbolcu, profesyonel kariyerindeki ikinci kırmızı kartını gördü.