Galatasaray'da Kerem için KAP bekleniyor

Galatasaray'ın ilk gerçekleştirdiği transferlerden olan Kerem Aktürkoğlu'nun bugün resmen açıklanması bekleniyor.

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Galatasaray'da Kerem için KAP bekleniyor
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02 Eylül 2020 12:21
Galatasaray'ın ilk gerçekleştirdiği transferlerden olan Kerem Aktürkoğlu'nun bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Sözleşmesi 1 Eylül itibariyle geçerli olan Kerem için son kulübü Erzincanspor'a futbolcunun oynadığı dönemdeki vergilerin yatırıldığı öğrenildi. Kerem'e yıllık 500 bin TL maaş, 1 milyon TL de imza parası verilecek.

21 yaşındaki hücum oyuncusunun uzun süredir Florya'da idmanlara çıktığı belirtiliyordu

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