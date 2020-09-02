Galatasaray'da Kerem için KAP bekleniyor

Galatasaray'ın ilk gerçekleştirdiği transferlerden olan Kerem Aktürkoğlu'nun bugün resmen açıklanması bekleniyor.



Sözleşmesi 1 Eylül itibariyle geçerli olan Kerem için son kulübü Erzincanspor'a futbolcunun oynadığı dönemdeki vergilerin yatırıldığı öğrenildi. Kerem'e yıllık 500 bin TL maaş, 1 milyon TL de imza parası verilecek.



21 yaşındaki hücum oyuncusunun uzun süredir Florya'da idmanlara çıktığı belirtiliyordu



