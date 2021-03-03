Galatasaray'da 'BOSS' yeniden kulübeye

Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.



Sarı - kırmızılıların Kongolu stoperi Christian Luyindama, 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı fakat teknik direktör Fatih Terim tarafından yedek kulübesine çekildi.



27. haftada oynanan BB Erzurumspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Luyindama'nın yerine Ankaragücü maçında Ryan Donk, ilk 11'de görev yapacak.



