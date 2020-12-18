Galatasaray'da bir şok daha: Maç bitti, kırmızı gördü

Galatasaray defansının önemli isimlerinden Marcao, Karagümrük maçının bitiminde kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bir şok daha: Maç bitti, kırmızı gördü
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18 Aralık 2020 21:13
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Karagümrük'e 90+11. dakikada yediği golün ardından 2-1 mağlup olan Galatasaray, bitiş düdüğünden sonra bir şok daha yaşadı.

Galatasaray defansının önemli isimlerinden Marcao, bitiş düdüğünden sonra orta sahada Karagümrüklü oyuncularla tartışma yaşadı ve ardından maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Brezilyalı oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.



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