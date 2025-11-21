Galatasaray üst üste 2 maçtır gol atamıyor

Galatasaray , Süper Lig'deki son 2 maçında rakip fileleri havalandıramadı.

Sezonun en golcü takımı ünvanını (25) Fenerbahçe, en az gol yiyen takım ünvanını (6) ise Göztepe ile paylaşan Galatasaray, son 2 müsabakada hücum anlamında istediği performansı sergileyemedi.

Ligin 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan "Cimbom" 12. haftada ise deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez 2 Süper Lig maçında üst üste rakip fileleri sarsmayı da başaramadı.