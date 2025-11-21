21 Kasım
Galatasaray üst üste 2 maçtır gol atamıyor

Süper Lig'de sezonun en golcü takımı unvanını elinde bulunduran Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalıp Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak son 2 maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Galatasaray üst üste 2 maçtır gol atamıyor
Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 maçında rakip fileleri havalandıramadı.
 
Sezonun en golcü takımı ünvanını (25) Fenerbahçe, en az gol yiyen takım ünvanını (6) ise Göztepe ile paylaşan Galatasaray, son 2 müsabakada hücum anlamında istediği performansı sergileyemedi.
 
Ligin 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan "Cimbom" 12. haftada ise deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez 2 Süper Lig maçında üst üste rakip fileleri sarsmayı da başaramadı.
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
