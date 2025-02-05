Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Boluspor'a konuk olacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında perşembe günü deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Boluspor'a konuk olacak
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05 Şubat 2025 12:31
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında perşembe günü deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak.  Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanından çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

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