22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Galatasaray taraftarı, Barış Alper için kararını verdi

Galatasaray taraftarları, Barış Alper Yılmaz'ın transfer süreciyle birlikte kararını verdi.

calendar 22 Ağustos 2025 15:59
Galatasaray taraftarı, Barış Alper için kararını verdi
Galatasaray taraftarının buluşma noktası olan Webaslan.com, Barış Alper Yılmaz süreciyle ilgili kararını verdi.

"Barış Alper Yılmaz'ın doğru bonservis bedeliyle satılmasını ister misiniz?" sorusuna ankete katılan 300 binden fazla taraftarın yüzde 66.8'i (206.714 oy) 'evet' cevabını verdi.

Ankete katılan taraftarların yüzde 33.2'si (102.767 oy) ise 'hayır' cevabını verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
