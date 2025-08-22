Galatasaray taraftarı, Barış Alper için kararını verdi

Galatasaray taraftarının buluşma noktası olan Webaslan.com, Barış Alper Yılmaz süreciyle ilgili kararını verdi.
"Barış Alper Yılmaz'ın doğru bonservis bedeliyle satılmasını ister misiniz?" sorusuna ankete katılan 300 binden fazla taraftarın yüzde 66.8'i (206.714 oy) 'evet' cevabını verdi.
Ankete katılan taraftarların yüzde 33.2'si (102.767 oy) ise 'hayır' cevabını verdi.
