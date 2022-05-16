Galatasaray, su topunda şampiyonluk maçında...

Galatasaray Su Topu Takımı, ENKA ile oynadığı final serisinde şampiyonluk için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, su topunda şampiyonluk maçında...
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16 Mayıs 2022 16:39
Sutopunda Spor Toto Süper Lig final serisinin 3. maçı Galatasaray ile ENKA arasında 17 Mayıs Salı günü yapılacak.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

Final serisinde 2-0 önde bulunan Galatasaray, karşılaşmayı kazanması durumunda sutopunda 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak. Mücadeleyi ENKA'nın kazanması durumunda ise final serisi 4. maça uzayacak.

 
 
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