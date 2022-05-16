Galatasaray, su topunda şampiyonluk maçında...

Sutopunda Spor Toto Süper Lig final serisinin 3. maçı Galatasaray ile ENKA arasında 17 Mayıs Salı günü yapılacak.
Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.
Final serisinde 2-0 önde bulunan Galatasaray, karşılaşmayı kazanması durumunda sutopunda 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak. Mücadeleyi ENKA'nın kazanması durumunda ise final serisi 4. maça uzayacak.
Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.
Final serisinde 2-0 önde bulunan Galatasaray, karşılaşmayı kazanması durumunda sutopunda 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak. Mücadeleyi ENKA'nın kazanması durumunda ise final serisi 4. maça uzayacak.
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