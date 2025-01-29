Galatasaray, Rytas Vilnius'a deplasmanda farklı mağlup oldu

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında Rytas Vilnius'a 86-66 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Rytas Vilnius'a deplasmanda farklı mağlup oldu
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29 Ocak 2025 22:41
Galatasaray Erkek, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Litvanya ekibi Rytas Vilnius'a 86-66 yenildi.

Başkent Vilnius'taki Rytas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-15 üstünlükle geçen Galatasaray, soyunma odasına da 37-34 önde gitti.

Üçüncü periyottaki verimli hücum performansıyla 60-56 öne geçen Rytas, son 10 dakikada farkı arttırarak mücadeleyi 86-66 kazandı.

Beş oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi ekipte 16 sayı atan Radzevicius ve 13 sayı kaydeden Masiulis öne çıktı.

Sarı-kırmızılılarda ise Livingston'ın 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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