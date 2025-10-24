23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Galatasaray rekora doymuyor!

G.Saray son 4 sezonda bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi maçında yakaladığı en yüksek gol beklentisi (4.09) oranını yakaladı

calendar 24 Ekim 2025 08:30
Galatasaray rekora doymuyor!
Galatasaray rekorlara doymuyor.

Bodo maçında da müthiş istatistikler yakaladılar. Sarı-Kırmızılılar, son 4 sezonda bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi'nde maçında yakaladığı en yüksek gol beklentisi oranını yakaladı. (4.09).

İşte o rakamlar:

* 2010/11 sezonu başından bu yana bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi maçında yakaladığı en büyük gol pozisyonu (9).

* Aralık 2007'den bu yana bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi maçında çektiği en çok şut (23).

* Aralık 2007'den bu yana bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi maçında çektiği en çok isabetli şut (11).

