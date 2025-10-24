Galatasaray rekora doymuyor!

Galatasaray rekorlara doymuyor.
Bodo maçında da müthiş istatistikler yakaladılar. Sarı-Kırmızılılar, son 4 sezonda bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi'nde maçında yakaladığı en yüksek gol beklentisi oranını yakaladı. (4.09).
İşte o rakamlar:
* 2010/11 sezonu başından bu yana bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi maçında yakaladığı en büyük gol pozisyonu (9).
* Aralık 2007'den bu yana bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi maçında çektiği en çok şut (23).
* Aralık 2007'den bu yana bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi maçında çektiği en çok isabetli şut (11).
