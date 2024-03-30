Galatasaray Petrol Ofisi son saniyede kazandı

Turkcell Kadınlar Süper Ligi lideri Galatasaray, evinde Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Petrol Ofisi son saniyede kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2024 13:56
Son güncelleme 30 Mart 2024 14:03
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 26. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ile Hakkarigücü karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray, 30. dakikada Arzu Karabulut'un golüyle öne geçti. Hakkarigücü, 75. dakikada Marie Manga'nın golüyle eşitliği sağladı.

Galatasaray, 90+5. dakikada Luibov Shmatko'nun golüyle kazandı. Bu golün santrası yapılmadı ve maç bitti.

Bu sonucun ardından Galatasaray Petrol Ofisi, puanını 62'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Hakkarigücü ise 37 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar, gelecek hafta FOMGET'i ağırlayacak. Hakkarigücü ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery