Galatasaray, Osimhen için uçağı hazırlıyor!

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde artık sona geldi.
A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Sarı-Kırmızılı kulübün yetkilileri, yıldız futbolcuyu Nijerya'dan İstanbul'a getirecek özel jet için görüşmelere başladı.
Transfer sürecinde Napoli'ye gerekli teminatları sunan ve resmi sözleşmeyi imzalayarak İtalya'ya gönderen Galatasaray, Osimhen'in imzası için Napoli'den gelecek son onayı bekliyor. Sözleşmeye imzaların atılmasıyla birlikte Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın resmen oyuncusu olacak.
75 MİLYON EURO BONSERVİS
Victor Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Galatasaray, bu rakamın 40 milyon eurosunu peşin, kalan 35 milyon eurosunu ise 2026 yılı bitmeden ödeyecek. Yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılılardan yıllık 16 milyon euro maaş alması bekleniyor.
Valizlerini toplayan Osimhen'in, Napoli'den imza onayı geldiği anda özel jetle İstanbul'a hareket etmesi planlanıyor. Nijeryalı yıldızın en geç pazar akşamı İstanbul'da olması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise Victor Osimhen'e kavuşmak için artık saatleri sayıyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Sarı-Kırmızılı kulübün yetkilileri, yıldız futbolcuyu Nijerya'dan İstanbul'a getirecek özel jet için görüşmelere başladı.
Transfer sürecinde Napoli'ye gerekli teminatları sunan ve resmi sözleşmeyi imzalayarak İtalya'ya gönderen Galatasaray, Osimhen'in imzası için Napoli'den gelecek son onayı bekliyor. Sözleşmeye imzaların atılmasıyla birlikte Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın resmen oyuncusu olacak.
75 MİLYON EURO BONSERVİS
Victor Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Galatasaray, bu rakamın 40 milyon eurosunu peşin, kalan 35 milyon eurosunu ise 2026 yılı bitmeden ödeyecek. Yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılılardan yıllık 16 milyon euro maaş alması bekleniyor.
Valizlerini toplayan Osimhen'in, Napoli'den imza onayı geldiği anda özel jetle İstanbul'a hareket etmesi planlanıyor. Nijeryalı yıldızın en geç pazar akşamı İstanbul'da olması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise Victor Osimhen'e kavuşmak için artık saatleri sayıyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.