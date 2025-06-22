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Galatasaray, Lemina'nın bonservisini belirledi!

Suudi Arabistan'dan ilginin olduğu Mario Lemina için Galatasaray, bonservis bedelini belirledi.

calendar 22 Haziran 2025 09:32
Fotoğraf: AA
Galatasaray, Lemina'nın bonservisini belirledi!
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Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arası yeniden geri dönen Mario Lemina için transfer iddiaları gündemde. Gabonlu yıldız ile Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği öne sürülüyor.

10 MİLYON EURO

Galatasaray, Al Shabab'ın ilgilendiği Mario Lemina için gelebilecek 10 milyon Euro'luk bonservis teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Lemina'nın da Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro teklif aldığı ve teklife sıcak baktığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giyen 31 yaşındaki orta saha, 1 gol, 2 asist kaydetti. 

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