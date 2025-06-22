Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arası yeniden geri dönen Mario Lemina için transfer iddiaları gündemde. Gabonlu yıldız ile Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği öne sürülüyor.
10 MİLYON EURO
Galatasaray, Al Shabab'ın ilgilendiği Mario Lemina için gelebilecek 10 milyon Euro'luk bonservis teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Lemina'nın da Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro teklif aldığı ve teklife sıcak baktığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giyen 31 yaşındaki orta saha, 1 gol, 2 asist kaydetti.
10 MİLYON EURO
Galatasaray, Al Shabab'ın ilgilendiği Mario Lemina için gelebilecek 10 milyon Euro'luk bonservis teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Lemina'nın da Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro teklif aldığı ve teklife sıcak baktığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giyen 31 yaşındaki orta saha, 1 gol, 2 asist kaydetti.
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