Galatasaray - Kastamonuspor maçına ilgi büyük

Galatasaray taraftarı, kötü gidişe rağmen kupada da takımını yalnız bırakmıyor.Çarşamba günü Kastamonuspor ile Nef Stadı'nda oynanacak 3. tur maçının biletleri tükenmek üzere. Şu ana kadar 47 bin kişilik baraj aşılırken, bugün içerisinde 48 bin 861 biletin tamamının tükenmesi bekleniyor. Bilet fiyatları ise tribün kategorisine göre 70 ile 800 TL arasında değişiyor.Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında çarşamba günü Nef Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak Kastamonuspor, İstanbul'a gelerek kampa girdi. 2. Lig Kırmızı Grup'taki son maçında Zonguldak Kömürspor'a tek golle mağlup olan Kastamonu, 4 haftadır galibiyet yüzü görmüyor. Puan cetvelinde 14. sıraya kadar gerileyen Kırmızı-Siyahlılar, Galatasaray karşısında tarihi bir sürprize imza atıp yeniden toparlanmayı hedefliyor.Kastamonu ile kupada oynanacak maçın hazırlıklarını bu akşam Florya'da yapılacak antrenmanla bitirecek olan Galatasaray'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.