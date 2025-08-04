Galatasaray, Jakobs'u TFF'ye bildirdi!

Galatasaray, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini TFF'ye bildirdi.
2027'YE KADAR SÖZLEŞME
Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki sol bek ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
8 MİLYON EURO'YA ALINDI
Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu Monaco'dan 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Galatasaray kulübü, geçen sezon kiralama bedeli olarak Monaco'ya 1 milyon Euro, futbolcuya ise 2.1 milyon Euro ödediğini açıklamıştı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 25 maçta 1.740 dakika süre bulan Jakobs, 2 asist kaydetti.
2027'YE KADAR SÖZLEŞME
Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki sol bek ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
8 MİLYON EURO'YA ALINDI
Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu Monaco'dan 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Galatasaray kulübü, geçen sezon kiralama bedeli olarak Monaco'ya 1 milyon Euro, futbolcuya ise 2.1 milyon Euro ödediğini açıklamıştı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 25 maçta 1.740 dakika süre bulan Jakobs, 2 asist kaydetti.