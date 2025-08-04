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Galatasaray, Jakobs'u TFF'ye bildirdi!

Galatasaray, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini TFF'ye bildirerek oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

calendar 04 Ağustos 2025 16:47 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 17:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Jakobs'u TFF'ye bildirdi!
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Galatasaray, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini TFF'ye bildirdi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki sol bek ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

8 MİLYON EURO'YA ALINDI

Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu Monaco'dan 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Galatasaray kulübü, geçen sezon kiralama bedeli olarak Monaco'ya 1 milyon Euro, futbolcuya ise 2.1 milyon Euro ödediğini açıklamıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 25 maçta 1.740 dakika süre bulan Jakobs, 2 asist kaydetti.


 


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