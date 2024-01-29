Galatasaray'ın solunda görülmemiş tablo!

Galatasaray'da Berkan Kutlu, Gaziantep FK ile oynanan maça sol bekte başladı. Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray'da sol bek bölgesinde görev yapan 6. oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın solunda görülmemiş tablo!
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29 Ocak 2024 20:06
Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK karşısında sol bekte orijinal bölgesi orta saha olan Berkan Kutlu'ya forma verdi.

Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray'da sol bekte görev yapan 6. oyuncu oldu.

Galatasaray'da bu sezon daha önce sol bekte; Angelino, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan görev yapmıştı.

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