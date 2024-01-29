Galatasaray'ın solunda görülmemiş tablo!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK karşısında sol bekte orijinal bölgesi orta saha olan Berkan Kutlu'ya forma verdi.
Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray'da sol bekte görev yapan 6. oyuncu oldu.
Galatasaray'da bu sezon daha önce sol bekte; Angelino, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan görev yapmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK karşısında sol bekte orijinal bölgesi orta saha olan Berkan Kutlu'ya forma verdi.
Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray'da sol bekte görev yapan 6. oyuncu oldu.
Galatasaray'da bu sezon daha önce sol bekte; Angelino, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan görev yapmıştı.