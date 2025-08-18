17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Galatasaray'ın skor yükü: Barış Alper Yılmaz!

Galatasaray'ın bu sezon attığı 6 golün 5'inde katkısı bulunan Barış Alper Yılmaz, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

calendar 18 Ağustos 2025 09:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın skor yükü: Barış Alper Yılmaz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında sahaya forvette çıkan Barış Alper, İcardi ve Osimhen'i aratmadı.

Bu ikili geldikten sonra yeniden sağ kanattaki yerine dönecek olan Barış, sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı. İlk haftada oynanan G.Antep deplasmanında penaltıdan 2 gol kaydeden başarılı futbolcu, Eren Elmalı'ya da 'al da at' asisti yaptı.

İlk haftada şov yapan milli yıldız, Karagümrük önünde de kaldığı yerden devam etti ve öne çıkan isim oldu. Dakikalar 10'u gösterdiğinde kişisel çabası ile harika bir gol atan Barış, 74'te Fatih'in Osimhen'den önce müdahale edip topu kendi ağlarına gönderdiği golde de orta yapmıştı.


81'de yerini İcardi'ye bırakan Barış, sadece Arjantinli yıldızın attığı golde pay sahibi değildi. G.Saray'ın kaydettiği 6 golün 5'inde katkı sağlayan Barış, 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Sergilediği performansla her geçen gün değerine değer katan milli yıldız, kendisiyle ilgilenen takımlara kalitesini gösteriyor. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.