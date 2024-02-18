Galatasaray'ın serisi 14 maça çıktı

Galatasaray, MKE Ankaragücü galibiyetiyle birlikte ligde tam 14 maçtır yenilmiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın serisi 14 maça çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 22:14
Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery