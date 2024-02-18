Galatasaray'ın serisi 14 maça çıktı

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.
Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.
Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.
Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.
Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.