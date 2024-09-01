Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Newcastle United'a konuk oldu.
St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.
Newcastle United'ın golleri 7. dakikada Harvey Barnes ve 78. dakikada Alexander Isak'tan geldi. Tottenham'ın golünü ise 56. dakikada Dan Burn, kendi kalesine kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United 7 puana ulaştı. Tottenham ise 4 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Newcastle United, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenham ise Arsenal'i ağırlayacak.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiliz temsilcisi Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü 20:45'te temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü;
25 Eylül l Galatasaray - PAOK
3 Ekim l RFS - Galatasaray
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.
Newcastle United'ın golleri 7. dakikada Harvey Barnes ve 78. dakikada Alexander Isak'tan geldi. Tottenham'ın golünü ise 56. dakikada Dan Burn, kendi kalesine kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United 7 puana ulaştı. Tottenham ise 4 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Newcastle United, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenham ise Arsenal'i ağırlayacak.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiliz temsilcisi Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü 20:45'te temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü;
25 Eylül l Galatasaray - PAOK
3 Ekim l RFS - Galatasaray
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
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