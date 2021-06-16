Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven!

Futbolda 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlardan Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.



EŞLEŞMELER



Rapid Wien - Sparta Prag

Celtic FC - Midtjylland

PSV Eindhoven - Galatasaray





PSV EINDHOVEN'I TANIYALIM



Galatasaray'ın rakibi PSV, Hollanda Ligi'ni 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU



Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.







