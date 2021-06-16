Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2021 15:28
Futbolda 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlardan Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

EŞLEŞMELER

Rapid Wien - Sparta Prag
Celtic FC - Midtjylland
PSV Eindhoven - Galatasaray


PSV EINDHOVEN'I TANIYALIM

Galatasaray'ın rakibi PSV, Hollanda Ligi'ni 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.