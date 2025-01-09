Galatasaray'ın radarındaki iki genç yıldız!

Galatasaray, bir yandan ara transfer dönemi için mesai harcarken öte taraftan scouting konusunda ciddi mesai harcıyor.
Son yıllarda scouting konusunda önemli işlere imza atan Galatasaray'da hummalı çalışmalar sürüyor.
İngiliz basınında konuyla ilgili önemli bir haber dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki iki yıldızı izlediği bildirildi.
Southampton'dan stoper Taylor Bellis ve Rapid Wien'den orta saha Mamadou Sangare'nin çok beğenildiği iddia edildi.
OKAN BURUK İYİ TANIYOR
Premier Lig'de Southampton'la 19 maça çıkan savunmacı Bellis, İngiltere Milli Takımı'na da seçildi.
Avusturya'da Rapid Wien ile bu sezon 29 resmi maça çıkan merkez orta saha Sangare, 1 gol attı, 3 asist yaptı ve halihazırda Mali Milli Takımı'nda oynuyor.
İki yıldızı Okan Buruk'un da iyi tanıdığı ve son derece beğendiği öne sürüldü.
CITY'DEN YETİŞTİ
Southampton'da forma giyen Taylor Harwood-Bellis, İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester City'nin altyapısında yetişti.
22 yaşındaki stoperin Southampton'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son yıllarda scouting konusunda önemli işlere imza atan Galatasaray'da hummalı çalışmalar sürüyor.
İngiliz basınında konuyla ilgili önemli bir haber dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki iki yıldızı izlediği bildirildi.
Southampton'dan stoper Taylor Bellis ve Rapid Wien'den orta saha Mamadou Sangare'nin çok beğenildiği iddia edildi.
OKAN BURUK İYİ TANIYOR
Premier Lig'de Southampton'la 19 maça çıkan savunmacı Bellis, İngiltere Milli Takımı'na da seçildi.
Avusturya'da Rapid Wien ile bu sezon 29 resmi maça çıkan merkez orta saha Sangare, 1 gol attı, 3 asist yaptı ve halihazırda Mali Milli Takımı'nda oynuyor.
İki yıldızı Okan Buruk'un da iyi tanıdığı ve son derece beğendiği öne sürüldü.
CITY'DEN YETİŞTİ
Southampton'da forma giyen Taylor Harwood-Bellis, İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester City'nin altyapısında yetişti.
22 yaşındaki stoperin Southampton'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.