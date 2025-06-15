Galatasaray'ın Osimhen transferindeki en büyük sorun!

Victor Osimhen transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın önündeki en büyük engel ortaya çıktı.

calendar 15 Haziran 2025 14:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Osimhen transferindeki en büyük sorun!
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Victor Osimhen'in yeni sezonda formasını giyeceği takım büyük bir merakla beklenirken, Galatasaray da Nijeralı golcü için temaslarını sürdürüyor.

Osimhen'in Al-Hilal'i reddetmesinin ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinin yarışa dahil olmasına rağmen Galatasaray iyimserliğini koruyor.

Sky Sport'un haberinde Galatasaray, Victor Osimhen'e 15-20 milyon euro dolaylarında yıllık net maaş teklif ettiği yazıldı.

Habere göre Osimhen transferinde Galatasaray'ın önündeki en büyük sorun oyuncunun çıkış bedelinin ödeme planı.

Napoli'nin 75 milyon euroyu mümkün olduğunca az taksitle istediği vurgulandı. 

 
 


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