01 Ağustos
Schalke 04-Hertha Berlin
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KV Mechelen-Club Brugge
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Bohemian FC-Drogheda Utd
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1-1
01 Ağustos
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Bologna-Vis Pesaro
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01 Ağustos
Fortuna Sittard-Leverkusen
1-2
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Samsunspor-Dunkerque
1-0
01 Ağustos
V. Guimaraes-Celta Vigo
1-0
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Galatasaray'ın Lucumi'den vazgeçme sebebi!

Galatasaray'ın istediği Kolombiyalı stoper Lucumi için Bologna, 28 milyon Euro talep etti. Sarı-Kırmızılılar bu talep üzerine transferden geri çekildi.

calendar 02 Ağustos 2025 11:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Lucumi'den vazgeçme sebebi!
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Bologna'nın 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi transferinin iptal olma sebebi ortaya çıktı.

28 MİLYON EURO ENGELİ

Takvim'de yer alan habere göre, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan tecrübeli oyuncu için Bologna'nın Galatasaray'dan 28 milyon Euro istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı Yönetimin bunun üzerine transferde geri çekildiği belirtildi.


Bu arada İngiliz ekibi Sunderland'in Lucumi için İtalyan kulübüne 25 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında. Galatasaray, Lucumi transferi için Bologna'ya son olarak 15 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 44 maça çıkan Lucumi, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. 

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