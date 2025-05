Galatasaray'ın hedefi: Basketbol Şampiyonlar Ligi!

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Galatasaray, bu organizasyonu kazanan ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.



Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final serisinde Çekya ekibi Era Nymburk'u 2-0'la geçen "Cimbom", Dörtlü Final'e adını yazdırdı.



Sarı-kırmızılılar, 9-11 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda ev sahibi ülkeden AEK, İspanya'dan Unicaja Malaga ve La Laguna Tenerife'yle sahneye çıkacak.



Daha öncesinde 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Türk basketbol tarihinde Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk ekip olmak için Dörtlü Final'de mücadele edecek.



Bu organizasyonda daha önce Banvit ve Pınar Karşıyaka final oynamış ancak bu iki ekip rakiplerine mağlup olmuştu.



Şampiyonlar Ligi gruplarından hiç lider çıkmadı



Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda yer aldığı iki gruptan da ikinci sırada çıktı.



İlk olarak normal sezonda Çekya ekibi ERA Nymburk, Yunanistan ekibi Promitheas Patras BC Vikos Cola ve Almanya'dan Rasta Vechta ile D Grubu'nda eşleşen Galatasaray, kazandığı 4 maçla gruptan ikinci sırada çıktı. Sonrasında play-in etabında Saint-Quentin Basket-Ball'ı 2-1'le geçen "Cimbom", son 16 turuna yükselmeye hak kazandı.



Son 16 turunda İspanya'dan Unicaja Malaga, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Manisa Basket ile J Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, 6 maçtaki 4 galibiyetiyle bu grubu da 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.



Organizasyon tarihinde ilk defa Dörtlü Final'e kaldı



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa Dörtlü Final'e yükseldi.



Daha öncesinde 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında organizasyona katılan sarı-kırmızılı ekip, en fazla son 16 turuna kadar ilerleyebildi.



Will Cummings'in takıma etkisi büyük



Sarı-kırmızılıların bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç başına en fazla sayı atan oyuncusu Will Cummings oldu.



ABD'li oyun kurucu, bu sezon çıktığı 15 maçta 16,6 sayı, 3,3 ribaunt ve 3,7 asist ortalaması yakaladı. Cummings ayrıca maç başına 17,5 verimlilik puanıyla bu alanda takımının en iyi ismi oldu.



Kadrosu



Başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki Galatasaray kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik, Buğrahan Tuncer, Yaman Alişan, Göksenin Köksal, Altan Çamoğlu, Can Korkmaz, Efe Vatan (Türkiye), Micheal Young, Will Cummings, James Palmer, Rob Gray, Tyrone Wallace (ABD), Roberts Blumbergs (Letonya), Angel Delgado (Dominik Cumhuriyeti), Ebuka Izundu (Nijerya)