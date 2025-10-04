Galatasaray'ın bileği bükülmüyor!

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 29 resmi müsabakada yenilmedi.
RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 29. resmi müsabakasına çıktı.
"Cimbom" bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet alırken, 8. beraberliğini yaşadı.
