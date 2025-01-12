Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Başakşehir'in golü 53. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.
Başakşehir'de Piatek gördüğü sarı kartın ardından Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
PUAN FARKI 11'E ÇIKTI
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. Başakşehir ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Rizespor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya sarı-kırmızılılar; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, RAMS Başakşehir'le son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının başlangıç kadrosuna göre 8 oyuncuyu değiştirdi.
Teknik direktör Buruk, söz konusu mücadelede ilk 11'de tercih ettiği Günay, Metehan, Jelert, Efe, Berkan, Yusuf, Sallai ve Batshuayi'yi yedeğe çekti. Sarı-kırmızlı ekibin çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine RAMS Başakşehir karşısında Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'de görevlendirdi.
SARA KADRODA YOK
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sakatlığı sebebiyle RAMS Başakşehir maçının kadrosunda yer alamadı.
RAMS Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.
KEREM 10 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'da Kerem Demirbay, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gabriel Sara'nın yokluğunda ilk 11'de şans buldu.
Kerem, söz konusu 10 müsabakanın 6'sında oyuna sonradan dahil oldu.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
İki takım da mücadeleye kontrollü başladı. Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında net bir gol pozisyonu olmadı.
İlk ciddi atak Galatasaray'dan geldi. Karşılaşmanın 20. dakikasında sarı kırmızılı takımın Mertens'le kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Muhammed son anda topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
G.SARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Dries Mertens ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı futbolcular, rakibinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi.
ABDÜLKERİM VURDU, MUHAMMED ÇIKARDI
Galatasaray, 38. dakikada gole yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Kerem Demirbay ortayı yaptı. Kale önünde topa çok iyi yükselen Abdülkerim vuruşunu yaptı ama Muhammed Şengezer topu son anda kurtardı ve rakibine gol şansı tanımadı.
BARIŞ ALPER SAHNEYE ÇIKTI!
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası yayı üzerinde bulunan Osimhen'le verkaç yapan Barış, sol çaprazdan sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
BAŞAKŞEHİR EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Başakşehir, karşılaşmanın 53. dakikasında Piatek ile skoru 1-1'e getirdi. Keny'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Piatek, Muslera'dan önce topa vurdu ve meşin yuvarlağı deneyimli kalecinin altından ağlarla buluşturdu.
GALATASARAY TEKRAR ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Barış Alper'in golüyle yeniden öne geçti. Hızlı gelişen sarı kırmızılı takımın atağında Osimhen, topu rakibinden kurtarıp Yunus'a kazandırdı. Yunus bekletmeden sağ çaprazdaki Barış Alper'i gördü. Barış'ın sol ayakla yaptığı vuruş kalecinin solundan ağlarla buluştu.
TORREIRA'NIN TERS VURUŞU; DİREK
Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topu alan Piatek ceza sahasına iyi bir orta gönderdi. Topu karşılamak isteyen Torreira'nın ters vuruşu 70. dakikada üst direkten oyun alanına geri döndü.
Maçın son bölümünde tempo bir hayli düştü. Temponun yükselmesine izin vermeyen Galatasaray, maçı 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
38. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Demirbay'ın sol kanattan kullandığı serbest atışta Abdülkerim Bardakcı'nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda, yere çarpan topu kaleci Muhammed Şengezer köşeden kornere çeldi.
42. dakikada sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçti. Osimhen ile yaptığı verkaçın ardından topu önüne alan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
45+1. dakikada Davidson'un ceza sahasının solunda içeriye çevirmek istediği top, Davinson Sanchez'e çarptıktan sonra Ömer Faruk Beyaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta altıpasın içinde Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağa müdahale etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazda ayağının dışıyla şık pasında Piatek, altıpasın içinde kaleci Muslera'dan önce meşin yuvarlağa dokunarak filelere gönderdi: 1-1.
59. dakikada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. Yunus'un kısa pasında topu sağ ayağıyla kontrol eden Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazda sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
68. dakikada gelişen Başakşehir atağında Piatek'in sağdan ortasında Torreira'nın ceza sahası içinden yaptığı ters kafa vuruşunda, top direkten döndü.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Can Alp
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Deniz Türüç (Dk. 86 Djalo), Onur Ergün, Kemen (Dk. 89 Pelkas), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Davidson (Dk. 67 Figueiredo), Keny, Piatek
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Kerem Demirbay (Dk. 75 Sallai), Torreira, Yunus Akgün, Mertens (Dk. 83 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+2 Batshuayi), Osimhen (Dk. 90+2 Nelsson)
Goller: Dk. 42 ve 59 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 53 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 13 Opoku, Dk. 37 Hamza Güreler, Dk. 45 Keny, Dk. 74 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 16 Yunus Akgün, Dk. 21 Kaan Ayhan, Dk. 31 Torreira, Dk. 79 Sallai (Galatasaray)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Başakşehir'in golü 53. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.
Başakşehir'de Piatek gördüğü sarı kartın ardından Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
PUAN FARKI 11'E ÇIKTI
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. Başakşehir ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Rizespor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya sarı-kırmızılılar; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, RAMS Başakşehir'le son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının başlangıç kadrosuna göre 8 oyuncuyu değiştirdi.
Teknik direktör Buruk, söz konusu mücadelede ilk 11'de tercih ettiği Günay, Metehan, Jelert, Efe, Berkan, Yusuf, Sallai ve Batshuayi'yi yedeğe çekti. Sarı-kırmızlı ekibin çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine RAMS Başakşehir karşısında Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'de görevlendirdi.
SARA KADRODA YOK
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sakatlığı sebebiyle RAMS Başakşehir maçının kadrosunda yer alamadı.
RAMS Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.
KEREM 10 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'da Kerem Demirbay, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gabriel Sara'nın yokluğunda ilk 11'de şans buldu.
Kerem, söz konusu 10 müsabakanın 6'sında oyuna sonradan dahil oldu.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
İki takım da mücadeleye kontrollü başladı. Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında net bir gol pozisyonu olmadı.
İlk ciddi atak Galatasaray'dan geldi. Karşılaşmanın 20. dakikasında sarı kırmızılı takımın Mertens'le kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Muhammed son anda topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
G.SARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Dries Mertens ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı futbolcular, rakibinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi.
ABDÜLKERİM VURDU, MUHAMMED ÇIKARDI
Galatasaray, 38. dakikada gole yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Kerem Demirbay ortayı yaptı. Kale önünde topa çok iyi yükselen Abdülkerim vuruşunu yaptı ama Muhammed Şengezer topu son anda kurtardı ve rakibine gol şansı tanımadı.
BARIŞ ALPER SAHNEYE ÇIKTI!
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası yayı üzerinde bulunan Osimhen'le verkaç yapan Barış, sol çaprazdan sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
BAŞAKŞEHİR EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Başakşehir, karşılaşmanın 53. dakikasında Piatek ile skoru 1-1'e getirdi. Keny'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Piatek, Muslera'dan önce topa vurdu ve meşin yuvarlağı deneyimli kalecinin altından ağlarla buluşturdu.
GALATASARAY TEKRAR ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Barış Alper'in golüyle yeniden öne geçti. Hızlı gelişen sarı kırmızılı takımın atağında Osimhen, topu rakibinden kurtarıp Yunus'a kazandırdı. Yunus bekletmeden sağ çaprazdaki Barış Alper'i gördü. Barış'ın sol ayakla yaptığı vuruş kalecinin solundan ağlarla buluştu.
TORREIRA'NIN TERS VURUŞU; DİREK
Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topu alan Piatek ceza sahasına iyi bir orta gönderdi. Topu karşılamak isteyen Torreira'nın ters vuruşu 70. dakikada üst direkten oyun alanına geri döndü.
Maçın son bölümünde tempo bir hayli düştü. Temponun yükselmesine izin vermeyen Galatasaray, maçı 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
38. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Demirbay'ın sol kanattan kullandığı serbest atışta Abdülkerim Bardakcı'nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda, yere çarpan topu kaleci Muhammed Şengezer köşeden kornere çeldi.
42. dakikada sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçti. Osimhen ile yaptığı verkaçın ardından topu önüne alan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
45+1. dakikada Davidson'un ceza sahasının solunda içeriye çevirmek istediği top, Davinson Sanchez'e çarptıktan sonra Ömer Faruk Beyaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta altıpasın içinde Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağa müdahale etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazda ayağının dışıyla şık pasında Piatek, altıpasın içinde kaleci Muslera'dan önce meşin yuvarlağa dokunarak filelere gönderdi: 1-1.
59. dakikada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. Yunus'un kısa pasında topu sağ ayağıyla kontrol eden Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazda sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
68. dakikada gelişen Başakşehir atağında Piatek'in sağdan ortasında Torreira'nın ceza sahası içinden yaptığı ters kafa vuruşunda, top direkten döndü.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Can Alp
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Deniz Türüç (Dk. 86 Djalo), Onur Ergün, Kemen (Dk. 89 Pelkas), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Davidson (Dk. 67 Figueiredo), Keny, Piatek
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Kerem Demirbay (Dk. 75 Sallai), Torreira, Yunus Akgün, Mertens (Dk. 83 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+2 Batshuayi), Osimhen (Dk. 90+2 Nelsson)
Goller: Dk. 42 ve 59 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 53 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 13 Opoku, Dk. 37 Hamza Güreler, Dk. 45 Keny, Dk. 74 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 16 Yunus Akgün, Dk. 21 Kaan Ayhan, Dk. 31 Torreira, Dk. 79 Sallai (Galatasaray)