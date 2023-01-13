Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-0'lık skorla ev sahibi Galatasaray kazandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+6. dakikalarda Juan Mata, 77. dakikada Bafetimbi Gomis attı.



Toplamda 10, ligde ise üst üste 8. kez kazanan Galatasaray, puanını 42'ye yükseltti ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hatayspor, 17 puanda kaldı.



Galatasaray, gelecek hafta Antalyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise evinde Trabzonspor ile karşılaşacak.



OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dries Mertens kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Milot Rashica da yedeğe çekildi.



Teknik direktör Okan Buruk, Atakaş Hatayspor karşısında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Juan Mata ve Mauro Icardi'yi görevlendirdi.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berkan Kutlu ve Milot Rashica'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Yusuf Demir ve Emin Bayram oturdu.



Galatasaray'da Patrick van Aanholt ile sakatlıkları bulunan Kazım Karataş ve Mathias Ross maçın kadrosunda yer almadı.



ICARDI, 4 MAÇ SONRA 11'DE



Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.



Antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, son olarak 13. haftadaki Medipol Başakşehir maçının başlangıç kadrosunda bulunmuştu.



Arjantinli futbolcu, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide de sonradan oyuna dahil olmuştu.



JUAN MATA İKİNCİ KEZ İLK 11'DE



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezalı Dries Mertens'in yokluğunda orta sahada Juan Mata'ya formayı verdi.



İspanyol futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı.



Mata, daha önce Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de görev yapmıştı.



TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM



Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.



Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.



GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI



Galatasaray, oyunu Atakaş Hatayspor yarı alanına yıkarak başladı. Konuk ekibin pasla çıkma çabaşarını ön alan baskısıyla bozan Galatasaray, oyunu tek kaleye çevirdi.



Üst üste ataklarla maça başlayan Galatasaray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.



Abdülkerim Bardakcı'nın defanstan gönderdiği uzun pasta Recep Burak Yılmaz'dan seken topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.



G.SARAY'IN 'TİKİ TAKA'SI



Galatasaray, 1-0'dan sonra tempoyu düşürdü ancak topun sahibi olmayı sürdürdü, ataklarına devam etti. Ceza alanı etrafından Mauro Icardi'nin liderliğinde 'tiki taka' benzeri paslaşmalar yapan Galatasaray, pozisyonlar bulsa da değerlendirme konusunda sıkıntı çektiği bir bölüme girdi.



Atakaş Hatayspor ise zaman zaman kontrataklarla etkili olsa da Fernando Muslera, görev düştüğü nadir anlarda kalesini gole kapadı.



MATA DEĞİŞİKLİK İSTEYİP 2 GOL ATTI!



Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 28. dakikada kenara değişiklik işareti yapan Juan Mata, ilk yarının uzatma dakikalarında skoru farka taşıdı.



45+4. dakikada Leo Dubois'nın ortasında arka direkte kendini unutturan Mata, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.



120 saniye sonra bu kez Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından şutunu tamamlayan yine tecrübeli İspanyol oldu.



Mata iki golle birlikte skoru 3-0'a taşıdı. İspanyol yıldız, 2015'ten sonra ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.



GOMIS GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI



Galatasaray, ikinci yarıda oyunu rölantiye aldı ancak topu rakibi Hatayspor'a bırakmadı.



Oyun üstünlüğü sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 70. dakikada 4 değişiklik birden yaptı.



70'de oyuna girenlerden biri olan Bafetimbi Gomis, 77. dakikada farkı 4'e çıkardı. Fransız yıldız, 8. golünü atarak Galatasaray'ın en skorer ismi olmayı sürdürdü.



Galatasaray ile 75. maçına çıkan Gomis, 51 gol ve 9 asist rakamlarına ulaştı.



G.SARAY'DAN RAHAT GALİBİYET



Maçın son bölümünde Hatayspor oyun disiplininden koptu. Galatasaray ise ayağa paslarla kontrolü tuttu ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Oliveira'nın bekletmeden vurduğu top kaleci Erce'de kaldı.

9. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Abdülkerim'in uzun gönderdiği topu ceza sahası yayı içindeki Recep Burak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem'de kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı kaleci Erce'nin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

18. dakikada Kamil Ahmet'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Dubois'in soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Barış Alper'in kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

36. dakikada hızlı gelişen atakta solda topu alarak içeri kat eden Ribeiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45+4. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dubois'in bekletmeden ortaladığı topa altıpas içindeki Mata uygun durumda kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

45+6. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hatayspor savunmasının hatasında topu kapan Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top kaleci Erce'den döndü. Pozisyonu takip eden Mata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada hızlı gelişen ve 2'ye 2 yakaladıkları pozisyonda sağ kanatta topla buluşan El Kaabi ceza sahasına kadar sokuldu. Nelsson'dan sıyrılan Faslı futbolcu, sağ çaprazda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Zamanında kalesini terk eden tecrübeli file bekçisi, yatarak rakibinin önündeki topa sahip oldu ve kalesinde önemli bir tehlikeyi savuşturdu.

60. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

77. dakikada Galatasaray farkı 4'e taşıdı. Yunus'un ara pasıyla ceza sahasına giren Gomis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

90+1. dakikada Yunus'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erce sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.



Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira (Dk. 87 Midtsjö), Oliveira (Dk. 71 Rashica), Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Yunus Akgün), Mata (Dk. 71 Berkan Kutlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 71 Gomis), Icardi

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 64 Musa Çağıran), Aabid (Dk. 63 Kaan Kanak), El Kaabi (Dk. 80 Atsu), Ribeiro (Dk. 79 Onur Ergün), Lobjanidze (Dk. 89 Sadık Baş), Bertuğ Yıldırım

Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45+4 ve 45+6 Mata, Dk. 77 Gomis (Galatasaray)





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