Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Başakşehir, 35. dakikada Deniz Türüç ile öne geçti. Galatasaray, 51. dakikada Davinson Sanchez ile eşitliği buldu. Başakşehir, 53. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golle bir kez daha öne geçti. Galatasaray, 74'te Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Galatasaray'da Michy Batshuayi, 90+7'de kullandığı penaltıda kaleci Muhammed Şengezer'i geçemedi.
Başakşehir, Onur Ergün'ün 86'da kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından iki takım da Türkiye Kupası'na birer puanla başladı.
LİGDE RAKİP OLACAKLAR
Galatasaray ve Başakşehir, 12 Ocak Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bu kez lig maçında karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, kupada bir sonraki haftada Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 9 RÖTUŞ
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Dries Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.
Okan Buruk, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynanan maçın 11'inde forma verdiği Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Fernando Muslera ile Victor Osimhen'i karşılaşmanın kadrosuna almadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir ve Michy Basthuayi'yi ilk 11'e aldı.
EFE VE YUSUF İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın genç oyuncuları Efe Akman ve Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübe 2022-23 sezonunun başında transfer olan Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de oynayacak. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan Efe Akman da A Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak.
Yusuf Demir, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maç, Efe Akman da 4 karşılaşmada görev aldı.
GALATASARAY TEHLİKESİ
22. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Bu dakikada Kerem Demirbay, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunu kaleci Muhammed kurtardı. Devam eden atakta top Batshuayi'nin önünde kaldı. Belçikalı futbolcu, topu istediği gibi kaleye gönderemedi.
BAŞAKŞEHİR'DE PENALTI İTİRAZI
Başakşehir, kupada Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahasında Miguel Crespo ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehirli oyuncular hakem Ali Şansalan'a baktı ve penaltı bekledi.
Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.
BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ
Başakşehir, karşılaşmanın 35. dakikasında öne geçti. Sol kanattan Lima'nın ortasında arka direkte iyi yükselen Deniz Türüç, takımını 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, 38. dakikada iki önemli kurtarışa imza attı. Günay önce ceza sahası dışından Kemen'in vuruşunu kurtardı. Devam eden pozisyonda Piatek de yakın mesafeden kaleci Günay'ı geçemedi.
Başakşehir, Galatasaray karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
OKAN BURUK'TAN İKİ HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0'lık devre sonrası oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda Dries Mertens ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu. Metehan Baltacı ve Yusuf Demir, kenara geldi.
GALATASARAY BERABERLİĞİ BULDU
Galatasaray, karşılaşmanın 51. dakikasında eşitliği buldu. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, ceza sahasına ortasını yaptı. Davinson, bu topu kafayla ağlara gönderdi.
Başakşehir, Galatasaray'ın golüne hemen cevap verdi. 53. dakikada Figueiredo'nun sağ kanattan ortasında Piatek ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Galatasaray, 74. dakikada bir kez daha eşitliği yakaladı. Bu dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası sağ kanatta topla buluşan Mertens, ceza sahasına ortasını yaptı. Mertens'in ortasında Batshuayi'nin kafa vuruşu kaleci Muhammed'den döndü. Bu topu tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, durumu 2-2'ye getirdi.
Başakşehir'de oyuna 75. dakikada dahil olan Onur Ergün, 79'da sarı kart gördü. Onur Ergün, 86'da bir kez daha sarı kart gördü ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
GALATASARAY PENALTI KAÇIRDI
Galatasaray, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda, Michy Batshuayi, 90+7'de kullandığı penaltıda kaleci Muhammed'i geçemedi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Berkan Kutlu orta alandan taşıdığı topu ceza sahası dışında sol çaprazdaki Kerem Demirbay'a çıkardı. Kerem'in uzak mesafeden vuruşunda Muhammed Şengezer'in sektirdiği meşin yuvarlak Batshuayi'ye çarptı ve kalecide kaldı.
24. dakikada Galatasaray atağında Yusuf Demir'in sağ kanattan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla direğin yanından auta çıktı.
31. dakikada Başakşehir'de Kemen'in kaptırdığı topun ardından ceza yayının gerisinde meşin yuvarlağı önüne alan Berkan Kutlu'nun kaleyi cepheden gören noktadan şutunda kaleci Muhammed Şengezer, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.
35. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Piatek'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lima'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Deniz Türüç, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
38. dakikada Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Kemen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta Günay'dan dönen top, penaltı noktası yakınında Piatek'in önünde kaldı. Oyuncunun, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı bu kez ayaklarıyla çıkardı ve net pozisyonda gole izin vermedi.
Başakşehir, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
51. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sağ önünden Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa kafayla dokunan Sanchez, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
53. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan içeriye giren Figueiredo'nun ceza sahası yan çizgisinin üzerinden arka direğe yaptığı ortada topa uçarak kafayla vuran Piatek, kaleci Günay Güvenç'in solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
74. dakikada oyuna yeniden denge geldi. Hızlı kullanılan serbest vuruşta Sallai'nin sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Batshuayi'nin ön direkte kafayla dokunduğu topu, kaleci Muhammed Şengezer çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Abdülkerim Bardakcı, boş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
90+5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Jakobs'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sara, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
90+7. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak kornere çeldi.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı (Dk. 46 Mertens), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jelert (Dk. 57 Barış Alper Yılmaz), Efe Akman (Dk. 64 Sara), Berkan Kutlu (Dk. 86 Jakobs), Yusuf Demir (Dk. 46 Yunus Akgün), Kerem Demirbay, Sallai, Batshuayi
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ba, Opoku, Lima, Crespo (Dk. 75 Onur Ergün), Deniz Türüç (Dk. 89 Ömer Ali Şahiner), Kemen, Berat Özdemir, Figueiredo (Dk. 75 Davidson), Piatek (Dk. 81 Keny)
Goller: Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 53 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 51 Sanchez, Dk. 74 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 85 Onur Ergün (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Sanchez, Dk. 53 Batshuayi (Galatasaray), Dk. 50 Lima, Dk. 56 Deniz Türüç, Dk. 68 Çağdaş Atan (Teknik direktör), Dk. 77 Piatek, Dk. 85 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Başakşehir, 35. dakikada Deniz Türüç ile öne geçti. Galatasaray, 51. dakikada Davinson Sanchez ile eşitliği buldu. Başakşehir, 53. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golle bir kez daha öne geçti. Galatasaray, 74'te Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Galatasaray'da Michy Batshuayi, 90+7'de kullandığı penaltıda kaleci Muhammed Şengezer'i geçemedi.
Michy Batshuayi, 90+7'nci dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. pic.twitter.com/TLAmDZgKla
— Sporxtv (@sporxtv) January 8, 2025
Başakşehir, Onur Ergün'ün 86'da kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından iki takım da Türkiye Kupası'na birer puanla başladı.
LİGDE RAKİP OLACAKLAR
Galatasaray ve Başakşehir, 12 Ocak Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bu kez lig maçında karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, kupada bir sonraki haftada Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 9 RÖTUŞ
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Dries Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.
Okan Buruk, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynanan maçın 11'inde forma verdiği Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Fernando Muslera ile Victor Osimhen'i karşılaşmanın kadrosuna almadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir ve Michy Basthuayi'yi ilk 11'e aldı.
EFE VE YUSUF İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın genç oyuncuları Efe Akman ve Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübe 2022-23 sezonunun başında transfer olan Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de oynayacak. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan Efe Akman da A Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak.
Yusuf Demir, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maç, Efe Akman da 4 karşılaşmada görev aldı.
GALATASARAY TEHLİKESİ
22. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Bu dakikada Kerem Demirbay, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunu kaleci Muhammed kurtardı. Devam eden atakta top Batshuayi'nin önünde kaldı. Belçikalı futbolcu, topu istediği gibi kaleye gönderemedi.
BAŞAKŞEHİR'DE PENALTI İTİRAZI
Başakşehir, kupada Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahasında Miguel Crespo ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehirli oyuncular hakem Ali Şansalan'a baktı ve penaltı bekledi.
Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.
BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ
Başakşehir, karşılaşmanın 35. dakikasında öne geçti. Sol kanattan Lima'nın ortasında arka direkte iyi yükselen Deniz Türüç, takımını 1-0 öne geçirdi.
GÜNAY GEÇİT VERMEDİ
Başakşehir, Deniz Türüç'ün golüyle öne geçti.pic.twitter.com/SZDFbAMe5Y
— Sporxtv (@sporxtv) January 8, 2025
Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, 38. dakikada iki önemli kurtarışa imza attı. Günay önce ceza sahası dışından Kemen'in vuruşunu kurtardı. Devam eden pozisyonda Piatek de yakın mesafeden kaleci Günay'ı geçemedi.
Başakşehir, Galatasaray karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
OKAN BURUK'TAN İKİ HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0'lık devre sonrası oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda Dries Mertens ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu. Metehan Baltacı ve Yusuf Demir, kenara geldi.
GALATASARAY BERABERLİĞİ BULDU
Galatasaray, karşılaşmanın 51. dakikasında eşitliği buldu. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, ceza sahasına ortasını yaptı. Davinson, bu topu kafayla ağlara gönderdi.
BAŞAKŞEHİR'DEN HEMEN CEVAP
Galatasaray duran top organizasyonuyla eşitliği sağladı.pic.twitter.com/y8Ad6SeNnA
— Sporxtv (@sporxtv) January 8, 2025
Başakşehir, Galatasaray'ın golüne hemen cevap verdi. 53. dakikada Figueiredo'nun sağ kanattan ortasında Piatek ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY YİNE EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Başakşehir, Piatek ile 2 dakika içinde yeniden öne geçti.pic.twitter.com/bDjZjWEYXW
— Sporxtv (@sporxtv) January 8, 2025
Galatasaray, 74. dakikada bir kez daha eşitliği yakaladı. Bu dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası sağ kanatta topla buluşan Mertens, ceza sahasına ortasını yaptı. Mertens'in ortasında Batshuayi'nin kafa vuruşu kaleci Muhammed'den döndü. Bu topu tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, durumu 2-2'ye getirdi.
BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI
Michy Batshuayi vurdu, kaleci Muhammet'ten döndü; Abdülkerim Bardakcı tamamladı.pic.twitter.com/ypPfN9lKnx
— Sporxtv (@sporxtv) January 8, 2025
Başakşehir'de oyuna 75. dakikada dahil olan Onur Ergün, 79'da sarı kart gördü. Onur Ergün, 86'da bir kez daha sarı kart gördü ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
GALATASARAY PENALTI KAÇIRDI
Galatasaray, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda, Michy Batshuayi, 90+7'de kullandığı penaltıda kaleci Muhammed'i geçemedi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Berkan Kutlu orta alandan taşıdığı topu ceza sahası dışında sol çaprazdaki Kerem Demirbay'a çıkardı. Kerem'in uzak mesafeden vuruşunda Muhammed Şengezer'in sektirdiği meşin yuvarlak Batshuayi'ye çarptı ve kalecide kaldı.
24. dakikada Galatasaray atağında Yusuf Demir'in sağ kanattan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla direğin yanından auta çıktı.
31. dakikada Başakşehir'de Kemen'in kaptırdığı topun ardından ceza yayının gerisinde meşin yuvarlağı önüne alan Berkan Kutlu'nun kaleyi cepheden gören noktadan şutunda kaleci Muhammed Şengezer, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.
35. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Piatek'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lima'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Deniz Türüç, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
38. dakikada Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Kemen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta Günay'dan dönen top, penaltı noktası yakınında Piatek'in önünde kaldı. Oyuncunun, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı bu kez ayaklarıyla çıkardı ve net pozisyonda gole izin vermedi.
Başakşehir, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
51. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sağ önünden Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa kafayla dokunan Sanchez, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
53. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan içeriye giren Figueiredo'nun ceza sahası yan çizgisinin üzerinden arka direğe yaptığı ortada topa uçarak kafayla vuran Piatek, kaleci Günay Güvenç'in solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
74. dakikada oyuna yeniden denge geldi. Hızlı kullanılan serbest vuruşta Sallai'nin sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Batshuayi'nin ön direkte kafayla dokunduğu topu, kaleci Muhammed Şengezer çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Abdülkerim Bardakcı, boş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
90+5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Jakobs'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sara, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
90+7. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak kornere çeldi.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı (Dk. 46 Mertens), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jelert (Dk. 57 Barış Alper Yılmaz), Efe Akman (Dk. 64 Sara), Berkan Kutlu (Dk. 86 Jakobs), Yusuf Demir (Dk. 46 Yunus Akgün), Kerem Demirbay, Sallai, Batshuayi
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ba, Opoku, Lima, Crespo (Dk. 75 Onur Ergün), Deniz Türüç (Dk. 89 Ömer Ali Şahiner), Kemen, Berat Özdemir, Figueiredo (Dk. 75 Davidson), Piatek (Dk. 81 Keny)
Goller: Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 53 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 51 Sanchez, Dk. 74 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 85 Onur Ergün (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Sanchez, Dk. 53 Batshuayi (Galatasaray), Dk. 50 Lima, Dk. 56 Deniz Türüç, Dk. 68 Çağdaş Atan (Teknik direktör), Dk. 77 Piatek, Dk. 85 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)