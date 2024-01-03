Galatasaray, ezeli rakiplerine fark attı!

Galatasaray, geride kalan 2023 yılında birçok istatistikte ezeli rakiplerini geride bıraktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, ezeli rakiplerine fark attı!
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03 Ocak 2024 12:03
Galatasaray 2023 yılında fırtına gibi esti... Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız yılı Süper Lig şampiyonluğu ile tamamlarken istatistiklerde de rakiplerine büyük fark attı.

Cimbom, 2023 yılında oynadığı 7 derbide 16 puan topladı. Ezeli rakiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise derbilerde 7'şer puan elde etti.

2023'te en çok puan toplayan takım da Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar geride kalan yılda 99 puan toplayarak zirveyi kimseye kaptırmadı.

Galatasaray savunma istatistikleriyle de rakiplerini kıskandırdı. Aslan, 2023 yılında Süper Lig'de kalesinde sadece 23 gol gördü ve bu istatistikle de rakiplerini geride bıraktı. İkinci sırada Beşiktaş (33) ve 3. sırada ise Fenerbahçe (39) yer aldı.

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