Galatasaray, evindeki açılış maçlarında hata yapmıyor

Süper Lig'in açılış haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, sahasında çıktığı üst üste 12. açılış müsabakasından da galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, evindeki açılış maçlarında hata yapmıyor
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10 Ağustos 2024 00:31
Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 67. sezonuna başlanan Süper Lig'deki açılış maçlarında 46. galibiyetini aldı. "Cimbom" lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39. ilk hafta maçında 32. kez kazandı.

Galatasaray, sahasında çıktığı üst üste 12. açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. 

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