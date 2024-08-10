Galatasaray, evindeki açılış maçlarında hata yapmıyor

Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 67. sezonuna başlanan Süper Lig'deki açılış maçlarında 46. galibiyetini aldı. "Cimbom" lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39. ilk hafta maçında 32. kez kazandı.
Galatasaray, sahasında çıktığı üst üste 12. açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 67. sezonuna başlanan Süper Lig'deki açılış maçlarında 46. galibiyetini aldı. "Cimbom" lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39. ilk hafta maçında 32. kez kazandı.
Galatasaray, sahasında çıktığı üst üste 12. açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.
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