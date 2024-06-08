Galatasaray, Efe Akman'la uzatıyor

Galatasaray, genç futbolcusu Efe Akman'la kısa süre içinde profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Efe Akman'la uzatıyor
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08 Haziran 2024 22:56
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. 

Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray, 18 yaşındaki Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin yeteneğini çok beğendiği genç oyuncuyla kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI 

Ön libero pozisyonunda görev yapan Efe Akman, A takımla 2 resmi maça çıktı.

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