Galatasaray, Efe Akman'la uzatıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de harekete geçti.
Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray, 18 yaşındaki Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin yeteneğini çok beğendiği genç oyuncuyla kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Ön libero pozisyonunda görev yapan Efe Akman, A takımla 2 resmi maça çıktı.
Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray, 18 yaşındaki Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin yeteneğini çok beğendiği genç oyuncuyla kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Ön libero pozisyonunda görev yapan Efe Akman, A takımla 2 resmi maça çıktı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU