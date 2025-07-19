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Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Gözler Manchester City'de

Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz deviyle bonservis pazarlıklarına başladı.

calendar 19 Temmuz 2025 23:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Gözler Manchester City'de
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Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde dev bir adım attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Ederson ile her konuda anlaşma sağladı.

GÖZLER MANCHESTER CITY'DE


Şimdi gözler İngiliz ekibiyle yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi. Galatasaray yönetimi, City ile masaya oturarak transferi kısa sürede neticelendirmeyi hedefliyor.

Transferin önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu. Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.  

 
  

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