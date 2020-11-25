Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.



Antalya'da Mardan Stadı'nda oynanan Gana-Katar maçını üç büyüklerin scoutları da yakından takip etmişti. O maçta herkesin gözünün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamaldeen Sulemana'da olduğu iddia edilmişti.



O iddialar unutulmaya yüz tutmuşken Danimarka'dan sürpriz bir iddia geldi. Galatasaray'ın bir temsilcisinin, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştüğü ve Fatih Terim'in kendisini istediğini anlattığı bildirildi.



Sulemana'nın bu görüşmede çok heyecanlandığı, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söylediği belirtildi.





