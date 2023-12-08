Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçıyla ilgili de açıklama yapan sarı-kırmızılı yönetici "Kopenhag maçı bizi gruptan çıkaracak veya UEFA Avrupa Ligi'ne götürebilecek bir maç olduğu için öne çıkıyor ama önümüzdeki tüm maçları çok önemli görüyoruz. Biz elimizden geleni yapıp adım adım gitmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşmelerine ilişkin değerlendirmeye yapan Ergün,ifadelerini kullandı.Üç kulvarda mücadele ettiklerini aktaran Cenk Ergün,diye konuştu.