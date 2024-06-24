Galatasaray'dan transfere dev bütçe!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray'da 8 ve 2 numara transferleri için kesenin ağzı açıldı. Sarı-kırmızılıların orta saha ve sağ bek takviyelerine dev bir bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan transfere dev bütçe!
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24 Haziran 2024 08:16
Transferde adımlarını dikkatli atmaya çalışan Galatasaray'da iki pozisyon için belirlenen bütçe belli oldu.

Cim-Bom'da 8 ve 2 numara takviyesi için kesenin ağzı açıldı. Başkan Dursun Özbek iki pozisyon için bu sefer nokta atışı yapılmasını istedi.

DEV BÜTÇE

Sarı-kırmızılılarda orta saha ve sağ bek konusunda toplam 25 milyon euroluk bütçe ayrıldığı öğrenildi. Transferden sorumlu isimlerin belirlenen bu bütçe doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

SATIŞLARA GÖRE YENİ HAMLELER

Bütçenin önemli kısmının 8 numara transferi için kullanılacağı aktarıldı. Sağ bek takviyesi için de yine önemli bir harcama yapılacağı vurgulandı. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan ve 8 ile 2 numara transferine odaklanan Galatasaray'da satışlara göre yeni hamleler yapılacağı da belirlendi.



Teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimlere göre kısa süre içinde başka transferin gündeme geleceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımda böylece transferdeki maliyet yükünün aşağı çekileceği kaydedildi.

İngiliz sağ bek Aaron Wan Bissaka ile anlaşan Galatasaray, Manchester United ile yürütülen bonservis pazarlığında da mutlu sona yaklaştı.  

 
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