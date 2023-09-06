Galatasaray, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferleriyle birlikte tarihin en değerli kadrosunu oluşturdu.
Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraçhan Nas, Günay Güvenç, Tete, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, Transfermarkt'a göre 251.9 milyon euro (yaklaşık 7 milyar 200 milyon lira) ile Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımı oldu.
Yine Transfermarkt verilerine göre çok sayıda yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe 209 milyon 130 bin euro ile ligde en değerli ikinci takım durumda bulunuyor. Beşiktaş 129 milyon 350 bin euro, Trabzonspor'a ise 100 milyon 130 bin euro değer biçildi.
Galatasaray'ın rekor seviyede değer kazanmasında son iki hamlesinin payı büyük oldu. Sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın 2 sene önce toplamda 104 milyon euroya kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele (62 milyon euro) ve Davinson Sanchez'i (42 milyon euro) renklerine bağladı. Ndombele'yi bedelsiz kiralayan Galatasaray, Davinson Sanchez'i ise 9.5 milyon euro karşılığında bonservisiyle aldı. Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro, Davinson Sanchez'in ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
13 TRANSFER 29,2 MİLYON
Sarı-kırmızılılar bu yaz 29.2 milyon euroya 13 transfer gerçekleştirdi. Icardi'nin bonservisi için 10 milyon euro veren Galatasaray, Davinson Sanchez'i 9.5 milyon euro, Kerem Demirbay'ı 3.7 milyon euroya kadrosuna kattı.
Kaan Ayhan için 2,8 milyon euro satın alma bedeli ödeyen Aslan, Angelino'nun kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro verecek. Galatasaray, Bakambu için 700 bin euro, Halil Dervişoğlu için 500 bin euro, Sıraçhan Nas için 337 bin euro ve Günay Güvenç için de 250 bin euro bonservis ödeyecek. Galatasaray Tete ve Zaha'yı bedelsiz kadrosuna katarken yine Ndombele ile Ziyech için kulüplerine kiralama bedeli ödenmeyecek.
Sarı-kırmızılılar, Ndombele'ye 3 milyon 136 bin euro garanti ücret ödeyecek. Davinson Sanchez'e 3 milyon 200 bin euro, Ziyech'e ise 3 milyon 587 bin euroluk garanti ödeme yapılacak.
Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraçhan Nas, Günay Güvenç, Tete, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, Transfermarkt'a göre 251.9 milyon euro (yaklaşık 7 milyar 200 milyon lira) ile Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımı oldu.
Yine Transfermarkt verilerine göre çok sayıda yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe 209 milyon 130 bin euro ile ligde en değerli ikinci takım durumda bulunuyor. Beşiktaş 129 milyon 350 bin euro, Trabzonspor'a ise 100 milyon 130 bin euro değer biçildi.
Galatasaray'ın rekor seviyede değer kazanmasında son iki hamlesinin payı büyük oldu. Sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın 2 sene önce toplamda 104 milyon euroya kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele (62 milyon euro) ve Davinson Sanchez'i (42 milyon euro) renklerine bağladı. Ndombele'yi bedelsiz kiralayan Galatasaray, Davinson Sanchez'i ise 9.5 milyon euro karşılığında bonservisiyle aldı. Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro, Davinson Sanchez'in ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
13 TRANSFER 29,2 MİLYON
Sarı-kırmızılılar bu yaz 29.2 milyon euroya 13 transfer gerçekleştirdi. Icardi'nin bonservisi için 10 milyon euro veren Galatasaray, Davinson Sanchez'i 9.5 milyon euro, Kerem Demirbay'ı 3.7 milyon euroya kadrosuna kattı.
Kaan Ayhan için 2,8 milyon euro satın alma bedeli ödeyen Aslan, Angelino'nun kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro verecek. Galatasaray, Bakambu için 700 bin euro, Halil Dervişoğlu için 500 bin euro, Sıraçhan Nas için 337 bin euro ve Günay Güvenç için de 250 bin euro bonservis ödeyecek. Galatasaray Tete ve Zaha'yı bedelsiz kadrosuna katarken yine Ndombele ile Ziyech için kulüplerine kiralama bedeli ödenmeyecek.
Sarı-kırmızılılar, Ndombele'ye 3 milyon 136 bin euro garanti ücret ödeyecek. Davinson Sanchez'e 3 milyon 200 bin euro, Ziyech'e ise 3 milyon 587 bin euroluk garanti ödeme yapılacak.