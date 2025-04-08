Galatasaray'dan tarihi başarı: %100!

Galatasaray, son 30 yılda Süper Lig'de ligde son 8 haftaya lider girdiği tüm sezonları şampiyon olarak tamamladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan tarihi başarı: %100!
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08 Nisan 2025 10:05
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, lig sonlarını iyi oynayıp mutlu sona ulaşmasıyla ön plana çıkıyor.

Sarı-Kırmızılılar son 30 yıl baz alındığında ligde son 8 haftaya lider girdiği tüm sezonları şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Bitime 8 hafta kalması ve Galatasaray'ın da lider olması taraftarlarına güven veriyor.

BURUK 3. KEZ BAŞARMAK İSTİYOR

Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonda ipi göğüsleyen Sarı-Kırmızılılar bu süreçte ligin son 8 haftasında oynadığı 16 maçın 13'ünden galibiyetle ayrılarak finallerin takım olduğunu gösterdi. Cimbom söz konusu karşılaşmalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu sezon da son 8 haftaya girilirken Galatasaray'ın son 2 sezonda olduğu gibi üst üste üçüncü kez bu başarıyı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu.

SAMSUN MESAİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda ısınmayla başlayan idman, sahada üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi. 

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