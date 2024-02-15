Galatasaray'dan Sparta Prag'a: 'Etrafta hiç deve göremiyoruz'

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak.
Maça saatler kala stadyum çevresinden görüntüler paylayan Prag'a Galatasaray resmi İngilizce hesabı yanıt verdi.
Sarı kırmızılı takım, "Etrafta hiç deve göremiyoruz. Evimize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.
Çek ekibi maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosunda deve görsellerine yer vermişti.
Maça saatler kala stadyum çevresinden görüntüler paylayan Prag'a Galatasaray resmi İngilizce hesabı yanıt verdi.
Sarı kırmızılı takım, "Etrafta hiç deve göremiyoruz. Evimize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.
Çek ekibi maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosunda deve görsellerine yer vermişti.