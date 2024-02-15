Galatasaray'dan Sparta Prag'a: "Etrafta hiç deve göremiyoruz"

Sparta Prag'ın Ali Sami Yen Stadyumu'nu paylaşılması üzerine Galatasaray İngilizce hesabı dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Galatasaray'dan Sparta Prag'a: 'Etrafta hiç deve göremiyoruz'
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15 Şubat 2024 17:36
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak.

Maça saatler kala stadyum çevresinden görüntüler paylayan Prag'a Galatasaray resmi İngilizce hesabı yanıt verdi.

Sarı kırmızılı takım, "Etrafta hiç deve göremiyoruz. Evimize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Çek ekibi maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosunda deve görsellerine yer vermişti.


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