102 puanla şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını hunharca sürdürüyor.
Savunmanın sağının güçlendirecek sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar sonuca ulaşamadı.
Aaron Wan-Bissaka ve Lorenzo Assignon'a teklif sunan Aslan, rotayı listede bulunan başka bir yıldıza çevirdi.
KUMBEDİ İÇİN YENİ TEKLİF
Daha önce de gündeme gelen Lyon'un 19 yaşındaki oyuncusu Sael Kumbedi için yeni bir teklif sunulması kararı alındı.
Teknik heyet ve scout ekibinin onayından geçen genç yıldız için önmüzdeki günlerde Fransız ekibinin kapısını çalacak.
10 MİLYON EURO ÖDEYEBİLİR
Sağ bek için yaklaşık 10 milyon euro'luk bir bütçesi bulunan Galatasaray, Kumbedi'de de bu rakamı gözden çıkartmaya hazır.
2022'den beri Lyon forması giyen Fransız oyuncunun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAREKETLİLİK OLABİLİR
Fransa Milli Takımının geniş havuzunda yer alan Kumbedi, geçen sezon gözden çıkartıldığı Lyon'dan ayrılmayı düşünüyor.
Oyuncunun Galatasaray'a olumlu yaklaştığı transferde önümüz günlerde hareketlilik olabilir.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro'yu buluyor.
Savunmanın sağının güçlendirecek sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar sonuca ulaşamadı.
Aaron Wan-Bissaka ve Lorenzo Assignon'a teklif sunan Aslan, rotayı listede bulunan başka bir yıldıza çevirdi.
KUMBEDİ İÇİN YENİ TEKLİF
Daha önce de gündeme gelen Lyon'un 19 yaşındaki oyuncusu Sael Kumbedi için yeni bir teklif sunulması kararı alındı.
Teknik heyet ve scout ekibinin onayından geçen genç yıldız için önmüzdeki günlerde Fransız ekibinin kapısını çalacak.
10 MİLYON EURO ÖDEYEBİLİR
Sağ bek için yaklaşık 10 milyon euro'luk bir bütçesi bulunan Galatasaray, Kumbedi'de de bu rakamı gözden çıkartmaya hazır.
2022'den beri Lyon forması giyen Fransız oyuncunun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAREKETLİLİK OLABİLİR
Fransa Milli Takımının geniş havuzunda yer alan Kumbedi, geçen sezon gözden çıkartıldığı Lyon'dan ayrılmayı düşünüyor.
Oyuncunun Galatasaray'a olumlu yaklaştığı transferde önümüz günlerde hareketlilik olabilir.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro'yu buluyor.