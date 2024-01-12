Galatasaray'dan Mangala'ya teklif!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Orel Mangala için Nottingham Forest'a resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Mangala'ya teklif!
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12 Ocak 2024 00:08
Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sky'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların, Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala ile ilgilendiği kaydedildi.

GALATASARAY TEKLİF SUNDU!

Galatasaray'ın, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekibine somut teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak sarı-kırmızılı ekibin teklifinin detaylarına dair bilgi verilmedi.

NOTTINGHAM FOREST'TA NE YAPTI?

Orel Mangala ile ayrıca Juventus ve Napoli'nin de ilgilendiği aktarıldı.

Nottingham Forest'ta bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Mangala'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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