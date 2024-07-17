Galatasaray'dan İtalya'ya gidiyor: Yunus Akgün

Hellas Verona, Yunus Akgün'ün transferi için Galatasaray ile görüşüyor.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan İtalya'ya gidiyor: Yunus Akgün
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17 Temmuz 2024 09:27
Galatasaray altyapısında yetişen ve 2018-19 sezonunda Fatih Terim ile A Takıma kadar yükselen Yunus Akgün 2021-22'de Adana Demirspor'a kiralanmış genç yetenek Vincenzo Montella ile çok iyi bir çıkış yakalamıştı.

"KULÜP BUL" TALİMATI

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da 34 maçta 8 gol 9 asist yapan Yunus Akgün Leicester City'e kiralanırken, 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere dönemi pek de istediği gibi geçmedi. Enzo Maresca'nın sadece 9 maçta ilk 11 şansı verdiği Yunus Florya'ya geri dönerken, milli oyuncunun Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz'ın arkasında kalmaya soğuk baktığı için menajerine 'bana kulüp bul' talimatı verdiği bildirildi.

HELLAS VERONA DEVREDE

EURO 2024 elemelerinde sadece Portekiz maçında (70 dakika) görev alan Yunus Akgün için birçok Avrupa kulübü devreye girerken, yetenekli ismin Serie A'da oynamayı kafasına koyduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'ni 13.sırada bitiren Hellas Verona'nın Yunus için Galatasaray'la görüşmelere başladığı ifade edilirken, Marco Baroni'den koltuğu devralan Paolo Zanetti'nin bu transfere onay verdiği kaydedildi.

KİRALIK ANLAŞMA YAKIN

41 yaşındaki teknik adamın Vincenzo Montella'dan bilgi aldığı öğrenilirken, milli takım hocasının öğrencisi için olumlu görüşlerde bulunduğu aktarıldı. 10 kez ay yıldızlı formayı giyen Yunus 2 gol atarken, Galatasaray'ın oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamaya yakın olduğu ortaya çıktı.

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