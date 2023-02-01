Galatasaray'dan İstanbul takımlarına puan yok

Ümraniyespor'u 3-2'yle geçen Galatasaray, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 8 maçı da kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan İstanbul takımlarına puan yok
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01 Şubat 2023 23:40
Galatasaray, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbullu rakipleriyle oynadığı tüm maçları kazanmıştı. Galatasaray bu müsabakalarda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Kasımpaşa'yı 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i 7-0, İstanbulspor'u 2-1 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü.

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