Galatasaray'dan İstanbul takımlarına puan yok

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbullu rakipleriyle oynadığı tüm maçları kazanmıştı. Galatasaray bu müsabakalarda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Kasımpaşa'yı 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i 7-0, İstanbulspor'u 2-1 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.



Söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü.





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