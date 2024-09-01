Galatasaray'dan Icardi açıklaması!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini ve Arjantinli yıldızın tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
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01 Eylül 2024 15:21
Son güncelleme 01 Eylül 2024 15:31
Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine başlandığını açıkladı.

A Spor'un haberine göre, Arjantinli yıldız için öngörülen tedavi süreci 3-6 hafta arasında. Icardi'nin Fenerbahçe ve PAOK maçlarına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."

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