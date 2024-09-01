Galatasaray'dan Icardi açıklaması!

Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi için bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine başlandığını açıkladı.
A Spor'un haberine göre, Arjantinli yıldız için öngörülen tedavi süreci 3-6 hafta arasında. Icardi'nin Fenerbahçe ve PAOK maçlarına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."
Sarı-kırmızılılar, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine başlandığını açıkladı.
A Spor'un haberine göre, Arjantinli yıldız için öngörülen tedavi süreci 3-6 hafta arasında. Icardi'nin Fenerbahçe ve PAOK maçlarına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."