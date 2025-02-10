Galatasaray'dan Cuesta paylaşımı!

Galatasaray, yeni transferi Carlos Cuesta için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan Cuesta paylaşımı!
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10 Şubat 2025 10:43
Galatasaray'dan yeni transfer Carlos Cuesta için bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Cuesta, Adana Demirspor maçında ilk 11'de sahada yer aldı ancak maçın yarım kalması nedeniyle 30 dakika mücadele etti.

Galatasaray, maçın ardından Kolombiyalı savunma oyuncusu için yaptığı paylaşımda, "Yeni transferimiz Carlos Cuesta, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray paylaşımına ayrıca nazar boncuğu emojisi de ekledi.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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