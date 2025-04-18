Galatasaray'dan Bodrum FK maçında rekor!

Galatasaray, Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta rekora imza attı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı.
Galatasaray, ilk yarıyı toplamda ise 23 şutla tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın 29. dakikada attığı golle Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı.
Galatasaray, ilk yarıyı toplamda ise 23 şutla tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın 29. dakikada attığı golle Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.