Galatasaray'dan Bodrum FK maçında rekor!

Galatasaray, Bodrum FK maçının ilk yarısını 23 şutla tamamladı ve bu alanda rekor kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Bodrum FK maçında rekor!
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18 Nisan 2025 20:54
Galatasaray, Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta rekora imza attı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı toplamda ise 23 şutla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın 29. dakikada attığı golle Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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