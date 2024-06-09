Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a gönderme!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a gönderme!
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09 Haziran 2024 13:47
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek ile ilgili sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek ile ilgili "Sinek ikili" açıklamasına, sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Aziz bey ikili, mikili bir şey dedi ama kendisi destede yok" sözleriyle yanıt verdi.

Dursun Özbek'in açıklamasının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'a gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Şampiyon ikili" paylaşımıyla üç kupalı fotoğraf yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, kısa sürede bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.



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