Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a gönderme!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek ile ilgili sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.
Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek ile ilgili "Sinek ikili" açıklamasına, sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Aziz bey ikili, mikili bir şey dedi ama kendisi destede yok" sözleriyle yanıt verdi.
Dursun Özbek'in açıklamasının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'a gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Şampiyon ikili" paylaşımıyla üç kupalı fotoğraf yer aldı.
Galatasaraylı taraftarlar, kısa sürede bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek ile ilgili "Sinek ikili" açıklamasına, sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Aziz bey ikili, mikili bir şey dedi ama kendisi destede yok" sözleriyle yanıt verdi.
Dursun Özbek'in açıklamasının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'a gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Şampiyon ikili" paylaşımıyla üç kupalı fotoğraf yer aldı.
Galatasaraylı taraftarlar, kısa sürede bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
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